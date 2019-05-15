Госдума оперативно рассмотрит упрощение получения вида на жительство в РФ
Москва, 15 мая, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об упрощении получения вида на жительство в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Правительственный законопроект призван упростить предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ.
«Законопроект, подготовленный правительством, поступил в Государственную думу и уже направлен в профильные комитеты. Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой. Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки», — заявил Володин.
Инициатива разработана правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн — президент РФ, напомню, упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса», — отметил Володин.
Он заверил, что Госдума «поддержит дальнейшие шаги, которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у нас один язык, общая история и культура».
Законопроектом также предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание (уменьшить с шести до четырех месяцев).