Москва, 15 мая, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об упрощении получения вида на жительство в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ufms.spb.ru Вид на жительство иностранного гражданина

Правительственный законопроект призван упростить предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ.

«Законопроект, подготовленный правительством, поступил в Государственную думу и уже направлен в профильные комитеты. Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой. Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки», — заявил Володин.

Инициатива разработана правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн — президент РФ, напомню, упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса», — отметил Володин.

Он заверил, что Госдума «поддержит дальнейшие шаги, которые направлены на восстановление справедливости по отношению к тем, с кем у нас один язык, общая история и культура».

Законопроектом также предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание (уменьшить с шести до четырех месяцев).