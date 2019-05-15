Куньмин, Китай, 15 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Пожарные продолжают сражаться с лесным пожаром в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

skeeze Лесные пожары

По состоянию на 9:00 по местному времени 15 мая более 2 тыс. человек и три вертолета были привлечены к тушению пожара в городе Аньнин, сообщили в провинциальном бюро департамента тушения лесных пожаров.

Некоторые районы провинции страдают от серьезной засухи, сообщили метеорологи. При этом, в ближайшее время не предвидится дождей в пораженном лесным пожаром районе. Пока площадь, покрытая пламени неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции был потушен сложный лесной пожар площадью 92 гектара. Однако засушливая жаркая погода и беспечность местных жителей вносят свои коррективы.