Москва, 15 мая, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Ожидаемо вину за катастрофу SSJ-100 в «Шереметьево» возлагают на пилотов, которые зашли на посадку с недопустимыми параметрами. И первоисточником авиакатастрофы признали удар молнией из-за чего пилотирование было возможно только в ручном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

John Fowler Удар молнии

«Такие обстоятельства ставят два вопроса: во-первых, какие есть уязвимые места на корпусе самолета при попадании молнии и как это устранить? В России регулярно идут дожди с грозами, и это не является причиной от отказа в полете самолётов.

Во-вторых, были ли обучены пилоты ручному режиму в той степени, которая позволяла им безопасно посадить авиалайнер SSJ-100», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. На воздушном судне возник пожар.

В момент трагедии в самолете находились 78 человек, включая членов экипажа. 41 человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Эксперты восстановили картину катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»