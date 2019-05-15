Брисбен, Австралия, 15 мая, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Умение различать цвета присуще глубоководным рыбам, заявили исследователи из Австралии, сообщило издание Science.

MartinStr Вода. Море

Объектом исследования, предпринятого сотрудниками Университета Квинсленда, расположенного в австралийском городе Брисбен, стали глубоководные рыбы, обитающие в придонных слоях в условиях низкого освещения.

Учёные изучали те участки генома глубоководных обитателей, которые связаны с основным зрительным пигментом — родопсином. Расположенные в клетках сетчатки фотопигменты отвечают за распознавание цвета. На определенную длину волны света реагирует особый фотопигмент, что позволяет людям отличить красный от зеленого или синего.

Комментируя результаты проведённой работы, доктор Фанни де Бюссероль, работающая в Университете Квинсленда, сообщила: «Подводный мир — практически однотонный, и большинство рыб могут воспринимать только синий цвет. Но мы обнаружили некоторые впечатляющие исключения».

Проанализировав более ста геномов рыб, живущих в придонном слое на значительных глубинах, учёные обратили внимание на рыбу, известную под названием диретма (Diretmus argenteus), у которой, как выяснилось, имеется свыше 38 копий гена, отвечающего за синтез родопсина. Данный морской обитатель не является исключением, что позволило исследователям сделать вывод о наличии цветного зрения у рыб, живущих при той степени освещенности, которые для человека воспринимаются как сумерки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее биологи из Индонезии и Японии провели съёмки уникальной доисторической рыбы — целаканта. Данные живые существа по-прежнему живут и размножаются на большой глубине.