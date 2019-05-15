Магадан, 15 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Региональный оператор «Магаданский», ответственный за вывоз твёрдых коммунальных отходов в столице Колымы, допускает на контейнерных площадках беспорядок и скопление мусора. Об этом заявил мэр города Юрий Гришан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Магадана.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

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Он констатировал, что в последнее время жители города высказывают много претензий к работе регионального оператора, и назвал эти жалобы резонными. Решение проблемы руководство мэрии намерено искать на совещании с участием главы региона Сергея Носова.

«Хочу отметить, что граждане платят за вывоз ТКО, а значит, эта работа должна выполняться. Установленный тариф вполне комфортный», — отметил также Юрий Гришан.

Ранее жалоба на качество уборки мусора в Магадане поступала на портал регионального правительства «Решаем вместе». «Когда наведут порядок с мусорными площадками и контейнерами? После прихода регионального оператора контейнеры заросли грязью и мусором даже в центре города», — говорилось в обращении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первые месяцы 2019 года региональный оператор по вывозу мусора на Колыме был вынужден работать безвозмездно потому, что департамент цен и тарифов Магаданской области не установил тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов. На их отсутствие жаловался регоператор «Магаданский». На начало февраля эта компания была единственным региональным оператором — в остальных семи зонах Колымы поиски продолжались.