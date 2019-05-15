Москва, 15 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Центральный банк России намерен в ближайшие несколько лет добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8%. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

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На 19% вырос объём выдачи «новой» ипотеки за I квартал

По его словам, выполнить поставленную президентом РФ задачу сложно, но реально. Тулин заявил, что при отсутствии непредусмотренных внешних обстоятельств намерение ЦБ может быть осуществлено в течение трёх лет.

«В марте средняя ставка по ипотеке составила 10,4%», — уточнил первый зампред.

Он отметил, что пройти «путь длиною в 2,5%» вполне осуществимо. Однако помехой могут стать непредвиденные внешние вызовы.

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Тулин указал, что одним из ключевых факторов станет сокращение стоимости фондирования для банковского сектора. Этого можно будет добиться после снижения уровня инфляции до 4%. При этом, по словам Тулина, стоимость фондирования также снизится до 5%.

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Казанская семья первой в России получила ипотеку по ставке 6% годовых

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию поручил проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее.

Добавим, что, по данным «Дом.РФ», в России в I квартале 2019 года было выдано 271,7 тыс. «новых» ипотечных кредитов на сумму более 591,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост в количественном выражении составил 6% и в денежном выражении — 19%.