Якутск, 15 мая, 2019, 08:22 — ИА Регнум. За включение восьми районов Якутии в Арктическую зону РФ главу республики Айсена Николаева можно и нужно похвалить. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Это не просто хорошее дело, это большая работа. При кажущейся простоте решения его не могли пробить последние десять лет. И вроде все понимают, что тот же Абыйский район — это чистой воды Арктика, по всем параметрам, по географическому своему положению, по климату и так далее. Но нет выхода к морскому побережью, значит — нет», — отметил эксперт.

Виталий Обедин также напомнил, что вопрос о признании арктическими не только пяти, а всех 13 районов Якутии пытались решить ещё и при президенте республики Вячеславе Штырове, и при экс-главе региона Егоре Борисове.

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«Додолбил Николаев. Молодец. Нашел аргументы, убедил. Что это значит для самих районов? Вхождение в федеральные программы по Арктике, налоговые преференции, дотации, льготы. Внимание Москвы — не в последнюю очередь (она у нас очень любит время от времени вспоминать, что Арктика — наше все!). В общем, сделано хорошее и сложное дело», — сказал также Виталий Обедин, подчеркнув, что редко хвалит чиновников, так как считает, что решение ими проблем в интересах граждан — это их работа.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы Якутии включены в состав Арктической зоны России. Таким образом, число арктических районов в республике увеличено с пяти до 13. Все получившие арктический статус муниципалитеты полностью или частично находятся за полярным кругом, и теперь на них будет распространяться действие программы по развитию Арктики.