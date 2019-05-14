Территория Якутии со статусом арктической зоны расширена указом президента

Якутск, , 04:56 — REGNUM Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы Якутии включены в состав Арктической зоны. Такое решение прописано в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом число арктических районов в Якутии увеличено с пяти до 13-ти. Все получившие арктический статус муниципалитеты полностью или частично находятся за полярным кругом, и теперь в них будет распространяться действие программы по развитию Арктики.

«От имени всех жителей Якутии благодарю президента за поддержку, и уверен, что это решение поможет нам развивать нашу Арктику более быстрыми темпами!», — прокомментировал указ глава Якутии Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, необходимость увеличить количество районов Якутии, входящих в арктическую зону, с пяти до 13-ти, в республике констатировали ещё в декабре 2016 года. Тогда вице-спикер Госсобрания региона Виктор Губарев заявлял, что к Якутии в этом вопросе подошли необъективно. По его мнению, жители этих восьми районов тоже должны были иметь повышающие коэффициенты к зарплатам и особый порядок начисления трудового стажа (год за 1,5), так как на этих территориях существует дискомфортность проживания, соответствующие медико-биологические и социальные факторы.

«С присвоением статуса «арктической», территория начнёт возрождаться. Должен начаться приток людей, появится производство, хозяйственная деятельность», — отмечал Виктор Губарев.

Решением вопроса о расширении территории со статусом Арктической зоны занималось Госсобрание республики.