Ушаков: Путин не обсуждал Украину с Помпео
Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Вопрос Украины не был затронут в ходе переговоров российского президента Владимира Путина и американского госсекретаря Майка Помпео, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с Майком Помпео
Комментируя ход переговоров, Ушаков отметил:
«Вообще не было Украины».
Напомним, переговоры Путина и Помпео состоялись в Сочи 14 мая. Одной из тем переговоров стала встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом на предстоящем в конце июня саммите G20.