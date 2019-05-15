Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Вопрос Украины не был затронут в ходе переговоров российского президента Владимира Путина и американского госсекретаря Майка Помпео, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Майком Помпео

Комментируя ход переговоров, Ушаков отметил:

«Вообще не было Украины».

Напомним, переговоры Путина и Помпео состоялись в Сочи 14 мая. Одной из тем переговоров стала встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом на предстоящем в конце июня саммите G20.