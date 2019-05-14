Вашингтон, 15 мая, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Обвинения в шпионаже предъявлены российскому гражданину Олегу Тищенко, он арестован в США, пишет Standard-Examiner.

Victor Арест

Гражданин РФ отправлен под арест из-за того, что он, как утверждают американские власти, покупал инструкции к истребителям F-16. Кроме того, по версии американской стороны, он пытался приобрести инструкции и к другим военным самолётам США.

Уточняется, что Тищенко американские власти смогли арестовать только сейчас, хотя обвиняют его в скупке запрещённых материалов уже в течение трёх лет. Задержание удалось в связи с его посещением Грузии.

Власти США заявляют, что Тищенко занимался шпионажем и нарушил американский закон о контроле над экспортом вооружения, а он сам утверждает, что инструкции нужны ему были для разработки авиасимулятора DCS.

Американская сторона аргументирует свои подозрения тем, что российский гражданин в 2012—2015 гг. продал часть приобретённых документов по F-16 в Германию, Японию, Австралию, на Кипр и на Тайвань.