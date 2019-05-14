Екатеринбург, 15 мая, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Более 20 человек задержаны в ходе протестной акции в Екатеринбурге, сообщает 15 мая 66.ru.

Sergey Rodovnichenko Задержание

Уточняется, что задержания начались вечером 14 мая: сначала, в 22:00 (время местное), задержали семь человек, которых доставили в отделение полиции. Затем число задержанных достигло 11, к 23:33 (время местное) — 14 и ещё через час задержанных было уже 26.

По данным портала, ОМОН действовал «достаточно жестко», используя «мощные слепящие фонари и шашки». Частично разрушенный забор на месте строительства храма восстановлен. Сейчас в сквере находится порядка 200 человек.

Напомним, акция протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая. Протестующие не хотят, чтобы вместо сквера появился храм.

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