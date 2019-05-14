Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Возможность двусторонней встречи с американским президентом Дональдом Трампом на предстоящем саммите G20 обсудили глава РФ Владимир Путин и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина

По словам Ушакова, контакт Путина с Трампом на G20 может произойти «на ногах» или в более обстоятельном формате. Это будет зависеть от решения американской стороны.

Читайте также: Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на G20

Напомним, Помпео и Путин 14 мая провели переговоры в Сочи в резиденции российского президента Бочаров Ручей — с 21:10 по 22:45 мск. Путин и Помпео обсуждали возможность диалога по контролю над вооружениями.