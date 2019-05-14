Москва, 15 мая, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Весной 2020 года будет спущен на воду второй в серии носитель глубоководных стратегических беспилотных ударных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка «Хабаровск», сообщает 14 мая ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.

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По утверждению агентства, атомная субмарина «Хабаровск» будет спущена на воду весной 2020 года, а её передача флоту запланирована на 2022 год.

Стоит отметить, что официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По словам источника, число «Посейдонов», размещённых на борту «Хабаровска», составит шесть аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в серии атомная подлодка — носитель «Посейдонов», АПЛ «Белгород», была спущена на воду 23 апреля 2019 года.

Характеристики этих подлодок строго засекречены, до сих пор неизвестен даже их внешний облик.

Напомним, глубоководные стратегические беспилотные ударные аппараты «Посейдон» с атомной силовой установкой способны передвигаться на глубине не менее одной тыс. метров со скоростью, недостижимой для существующих торпед. При этом аппарат будет оснащаться ядерной боеголовкой.