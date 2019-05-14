Вашингтон, 14 мая, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не обсуждает планов послать 120 тыс. военнослужащих для «противодействия Ирану», 14 мая передаёт агентство Reuters.

U.S. Army Американские солдаты

«Я думаю, что это fake news, понятно?.. Мы не планировали этого. Надеюсь, нам не придется планировать это», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Тем не менее президент США отметил, что «если бы это планировалось», то он «послал бы чертовски больше войск».

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