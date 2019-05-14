Москва, 14 мая, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что по итогам переговоров в Сочи станет возможным перейти к «дорожной карте» совместных действий РФ и США, но предостерегают от излишнего оптимизма, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Говорить, что лед окончательно тронулся в российско-американских отношениях, я пока не стал бы. Но последовательная череда контактов между Вашингтоном и Москвой на высшем и высоком уровне позволяют заявить об осторожном оптимизме относительно дальнейших перспектив выхода на конструктивный и профессиональный диалог», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий выразил надежду на то, что итоги переговоров в Сочи «позволят прийти к «дорожной карте» совместных действий по вопросам борьбы с терроризмом и стратегической стабильности».

"Главными приоритетами здесь остаются продление ДСНВ (СНВ-3) как основы сохранения системы ядерного сдерживания на планете и ликвидация международного террористического подполья», — сказал депутат.

Он также напомнил о телефонном разговоре лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Со своей стороны рассчитываем, что телефонный разговор двух президентов и их возможная новая встреча послужат развязке узла многих проблем между Россией и США. Сохранение столь низкого уровня взаимодействия между двумя крупнейшими ядерными державами — это просто опасно», — заключил Слуцкий.

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи продлились почти три часа. Лавров назвал переговоры «откровенными и полезными». Он добавил, что среди затронутых тем во время беседы были текущие ситуации в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане и иранская ядерная программа.