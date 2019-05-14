Москва, 14 мая, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Роспотребнадзор с 20 мая откроет Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности летнего отдыха, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор

«Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приёму детей», — говорится в сообщении.

Особое внимание ведомство обещает уделить проведению ремонтных работ в оздоровительных организациях, улучшению функционирования систем водоснабжения и отопления, улучшению материально-технической базы жилых помещений и медицинских пунктов, гигиеническое подготовке и аттестации должностных лиц учреждений отдыха и оздоровления.

Единый консультационный центр будет принимать звонки от граждан в круглосуточном режиме по телефону 8−800−555−49−43.