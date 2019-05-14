Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В Москве «позитивно отреагируют» на предложение об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если таковое поступит от Вашингтона, заявил 14 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы слышали заявление президента Трампа о том, что он рассчитывает провести встречу с президентом Путиным, в том числе в рамках их участия в саммите G20 в Осаке. Если такое предложение официально поступит, мы на него, конечно же, позитивно отреагируем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео в Сочи.

По словам главы российского МИД, данная тема также обсуждалась в ходе его сегодняшних переговоров с американским коллегой.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил о намерении провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G20, который будет проходить в июне в Японии. В месте с тем в Кремле сообщили, что пока соответствующих предложений не поступало от американской стороны.