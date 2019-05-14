Санкт-Петербург, 14 мая, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В Петербурге состоялось торжественное открытие XI Международного форума-конкурса студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования» под эгидой ЮНЕСКО. Форум проводится с 13 по 18 мая 2019 года на территории Санкт-Петербургского горного университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алена Соколова ИА REGNUM Пленарное заседание

Отдельно стоит отметить патронаж Международного центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Центр компетенций ЮНЕСКО при Горном университете объединяет ведущие университеты мира для решения вопросов подготовки специалистов и повышения безопасности на предприятиях, связанных с использованием сырьевых ресурсов. Дефицит профессионалов в этой отрасли сегодня одна из причин гибели людей и масштабных загрязнений окружающей среды. В ходе пресс-подхода председатель форума, ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко рассказал, что в течение 2019 года Международным центром компетенций будет достроено 12 структур по всему миру.

Во время торжественного открытия Форума перед участниками выступили консулы и представители консульств Болгарии, Польши, Чехии, Германии и Белоруссии: все они отмечали важность международного обмена опытом, создание позитивной дискуссионной площадки, платформы для создания новых связей.

Главная цель форума, по мнению Владимира Литвиненко, — «дать площадку для общения молодых исследователей», чтобы у тех не пропала энергия, интерес к научным исследованиям. Профессор также отметил, что нужно идти в ногу со временем и понимать, что происходящие на уровне глобальной экономики события вызывают опасения: появляются новые риски, и очень важно ориентироваться не только на знания сетевых систем, которые управляют нашим бизнесом и экономикой с помощью рекламных инструментов и которые люди выбирают, полагаясь на рекламу, но и четко научиться определять свое место в индустрии самостоятельно.

Председатель форума пожелал участникам плодотворной работы, хорошей дискуссии и здоровой конкуренции.

Важнейшей проблемой и лейтмотивом пленарного заседания с оргкомитетом форума стал вопрос дефицита кадров и качества горно-технического образования. Одна из целей проведения форума — в условиях объединения международного академического сообщества в области естественных и инженерных наук — устранить кадровый дефицит в добывающей и перерабатывающей отраслях.

В 2019 году форум посвящен Международному году Периодической таблицы химических элементов. В честь темы оргкомитет проведет 1-ю Международную академическую сессию юных учёных «Прикладное значение Периодической таблицы химических элементов» для обучающихся 9−10 классов. Участниками станут ученики, показавшие лучшие результаты в освоении технических наук. В программе сессии — деловые игры, образовательные мастер-классы и лекции.

Форум в течение трех дней будет включать не только типичную секционную часть с выступлениями, но и множество образовательных и научных активностей. В том числе на третий день, 15 мая, состоится ряд мастер-классов с международными специалистами: например, «Искусство научных публикаций» от профессора Анджея Краславски (Финляндия), «Инвестирование: философия и возможности» от доктора Роландо Занотелли (Швейцария), «Востребованные компетенции будущего горного инженера» от профессора Эрика Ятмана (Великобритания)».

16 мая впервые состоится чемпионат кейсов по тематикам форума. Участники разделятся на команды и получат задания, решения которых должны будут предоставить по истечению полутора часов в виде презентаций. Среди заявленных тем — «Защита окружающей среды и рациональное природопользование», «Цифровые и энергосберегающие технологии в минерально-сырьевом комплексе», «Новые подходы к решению проблем нефтегазовой отрасли».

Ещё одно необычное нововведение форума — ораторский конкурс в ходе выступлений участников в формате TED (эмоциональных, ярких докладов продолжительностью до 6 минут).

В 2019 году на форум поступило 415 заявок от представителей 80 университетов и компаний мира из 20 различных стран: за два дня работы секционных заседаний можно будет прослушать более 230 докладов.

В результате сессий форума-конкурса лучшие работы участников будут опубликованы в отдельном научном сборнике, а статьи, вошедшие в него, проиндексируются в базе цитирования SCOPUS.