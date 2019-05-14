Менло-Парк, США, 14 мая, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В работе социальной сети Instagram во вторник, 14 мая, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Instagram

Подавляющее большинство сообщивших о сбое пользователей (82%) указывают на проблемы при просмотре новостной ленты, также поступают сообщения о трудностях при отображении web-версии и невозможности авторизоваться в аккаунте.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США, а также в ряде стран Европы, в том числе Франции, Италии, Польши, Венгрии, Белоруссии.