Нижний Новгород, 14 мая, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Организована доследственная проверка по факту публикации информации об антисанитарных условиях давно не видевшего ремонта детского отделения Центральной районной больницы города Кстово. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

ВКонтакте: Подслушано Кстово Детское отделение Кстовской ЦРБ

В настоящее время проводятся комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соцсетях пользователи опубликовали фотографии, которые наглядно демонстрируют проблемы медучреждений Нижегородской области. Сделаны фото были в детском отделении Кстовской ЦРБ — обшарпанные стены, ободранный линолеум, ржавчина в душевых.

Информация дошла до губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, и он отметил, что «проблема не единична».

«Для того чтобы установить причины, по которым детское отделение Кстовской ЦРБ находится в таком состоянии, я поручил провести проверку», — заявил губернатор.