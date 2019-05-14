Бишкек, 14 мая, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В январе-марте 2019 года работающие в других странах киргизстанские трудовые мигранты перевели в Киргизию с помощью различных систем денежных переводов свыше $540,3 млн (около 35,4 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального банка.

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Из этой суммы в январе перечислено — $165,2 млн (более 10,8 млрд рублей), в феврале — $179,4 млн (более 11,7 млрд рублей) и в марте — $195,8 млн (более 12,8 млрд рублей).

Наибольшую сумму перевели работающие в России киргизстанцы — свыше $530,3 млн (более 34,7 млрд рублей). А из стран дальнего зарубежья трудовые мигранты отправили на родину более $9,8 млн (около 644,9 млн рублей), в том числе из США — $6,6 млн (около 433 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в течение 2018 года трудовые мигранты отправили в Киргизию через системы денежных переводов около $2 млрд 685,3 млн (более 175,8 млрд рублей по текущему курсу). Из этой суммы более 98% поступило от киргизстанцев, работающих в России.

Сопоставимую сумму киргизстанские мигранты привезли или передали на родину через родственников и знакомых в виде наличных денег.

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