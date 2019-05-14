Симферополь, 14 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Крыму не исключена отмена повышения тарифов на проезд в маршрутках из-за того, что перевозчики не обновляют свой подвижной состав. Об этом 14 мая журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Автобус. Ялта

«В июне будут сделаны выводы. Был уговор, если он не будет выполняться перевозчиками, я готов летом опять пересмотреть стоимость проезда в сторону уменьшения. Это дорога в две стороны. Я не собираюсь ни у кого идти на поводу», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в городах Крымского полуострова цена на проезд в общественном транспорте выросла с 11−12 до 17 рублей. При этом крымчане жалуются на плохое техническое состояние общественного транспорта, нерегулярность рейсов маршруток, а также недостойное поведение водителей в отношении стариков и детей.

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