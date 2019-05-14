Власти Крыма грозят перевозчикам снижением тарифа на проезд в маршрутках
Симферополь, 14 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Крыму не исключена отмена повышения тарифов на проезд в маршрутках из-за того, что перевозчики не обновляют свой подвижной состав. Об этом 14 мая журналистам заявил глава РК Сергей Аксёнов.
«В июне будут сделаны выводы. Был уговор, если он не будет выполняться перевозчиками, я готов летом опять пересмотреть стоимость проезда в сторону уменьшения. Это дорога в две стороны. Я не собираюсь ни у кого идти на поводу», — отметил Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в городах Крымского полуострова цена на проезд в общественном транспорте выросла с 11−12 до 17 рублей. При этом крымчане жалуются на плохое техническое состояние общественного транспорта, нерегулярность рейсов маршруток, а также недостойное поведение водителей в отношении стариков и детей.
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