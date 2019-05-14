Верона, Италия, 14 мая, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Итальянский государственный банк депозитов и кредитов намерен открывать новые филиалы на всей территории страны, заявил во вторник, 14 мая, глава финансовой организации Фабрицио Палермо, передает информагентство ANSA.

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Заявление было сделано во время открытия нового отделения банка в Вероне, Палермо отметил, что организация намерена интенсифицировать работу на местах.

В частности, в ближайшем будущем будут открыты новые отделения банка в ряде крупных городов Италии, в том числе в Генуе, Флоренции, Неаполе, Палермо, Бари и Турине.