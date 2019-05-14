Москва, 14 мая, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа», насаждаемый столичными чиновниками, несёт угрозу здоровью нации, считает ультрамарафонец, член «Русского географического общества» Александр Капер.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM спортсмен и общественный деятель заявил, что проект МЭШ нужно немедленно приостановить до получения результатов исследований и проведения широкого общественного обсуждения с привлечением экспертов.

«Мы говорим о том, что проект однозначно должен быть приостановлен. Несколько лет назад МЭШ вводилась как эксперимент, после чего должны были быть разработаны ГОСТы. Самое ужасное, что их до сих пор нет. И результаты исследований никто не предоставил», — отметил Капер.

Он сообщил, что к нему неоднократно поступали жалобы от родителей детей, которым нельзя находиться под влиянием гаджетов по медицинским показаниям. Из-за нововведений столичных чиновников ученики было вынуждены переводиться в другие образовательные учреждения.

В связи с жалобами родителей и педагогов, спортсмен принял решение заниматься правозащитной деятельностью и основал сайт, где представлена альтернативная точка зрения на проект «Московская электронная школа». Он работает под лозунгом «Вся правда о МЭШ» и доступен по адресу московскаяэлектроннаяшкола.рф.

Основные претензии к проекту — отсутствие результатов медицинских и психологических исследований о здоровье детей и диалога власти с обществом.

Стоит отметить, что сейчас электронными технологиями «гордятся» уже почти все школы Москвы, и перевод ребёнка в другую школу проблемы не решит.

«В мою молодость кабинет информатики был зоной повышенной опасности, мы не могли там находиться больше нескольких уроков в неделю», — заявил Александр Капер.

По мнению популяризатора здорового образа жизни, проводить диалог с обществом необходимо с привлечением широкого круга экспертов — помимо родительского, педагогического и медицинского составов, в нём должны принять участие представители Российской академии наук (РАН) и международного сообщества. Собеседник уточнил, что в ряде западных стран и США школы отказываются от применения электронных технологий, так как они негативно влияют на здоровье детей и не могут полностью заменить традиционного обучения.

«Должен быть открытый диалог, а не просто группе чиновников на уровне московского образования позволить вводить проекты, которые касаются судеб и жизней миллионов людей. Необходимо выслушать мнения всех сторон, затем принять решение на национальном уровне», — заключил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете создан сайт с альтернативным взглядом на образовательный проект «Московская электронная школа». На сайте уже опубликовано несколько статей, где рассматривается влияние МЭШ на жизнь и здоровье детей.