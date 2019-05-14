Москва, 14 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании раскритиковал федеральные и региональные власти за низкий уровень дисциплины при исполнении части поручений президента страны Владимира Путина и правительства.

Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

По словам премьер-министра, многие поручения вовремя не исполняются, а сроки под разными предлогами постоянно корректируются.

«Иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят (сроки)», — заявил Медведев, добавив, что такого быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий стратегические задачи развития страны до 2024 года. В документе перечисляются стратегические цели, достижение которых правительство обязано обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

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