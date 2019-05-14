Москва, 14 мая, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий иностранцам, находящимся в России, проходить службу в армии на контрактной основе, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ, могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз.

Также предлагается уточнить категории военнослужащих и граждан, которые приводятся к Военной присяге.