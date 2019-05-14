Москва, 14 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В России необходимо строить бараки для беженцев, которые в скором времени будут приезжать из Ирана. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Десять лет назад я выступал в этом зале и сказал, что в Израиле принято решение нанести удар по Ирану… Исполнение этого решения началось. Не только корабли военные двигаются, но и армия 120 тыс. человек, такая же, как при вторжении в Ирак», — заявил Жириновский.

По его словам, меры необходимо было предпринимать уже десять лет назад, так как конфликт в Иране угрожает в том числе и РФ.

«Это прямо на нашей границе, это Каспий, Азербайджан, Ереван — все рухнет. Миллионы беженцев все сметут… Давайте быстрее строить бараки для приёма беженцев. За десять лет мы бы построили бараки, чтобы принять несколько миллионов, а что мы сейчас будем делать, как громыхнет? Они куда придут, эти беженцы? Они сомнут Ереван, Баку, Тбилиси, но потом пойдёт Северный Кавказ. Потом Астрахань, Волгоград и Средняя Азия», — прогнозирует Жириновский.