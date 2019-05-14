Москва, 14 мая, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Ядерное вооружение, размещённое Соединёнными Штатами на территории Европы — это подготовка к военным действиям, в ходе которых это оружие будет применено с согласия европейских стран, имеющих неядерный статус. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Владимир Ермаков отметил: «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или, просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств».

Комментируя итоги прошедшей в Нью-Йорке двухнедельной встречи подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ рассказал о целях российской делегации.

Владимир Ермаков сообщил: «в первую очередь, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим — ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии».

На сегодняшний день ситуация, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, сложилась чрезвычайно сложная.

«О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, «цивилизованные европейские страны» продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?», — заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США выступили с обращением к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Официальный Вашингтон призвал придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия.