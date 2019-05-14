Нижний Новгород, 14 мая, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Глава Следственного управления СК РФ по Нижегородской области, полковник юстиции Андрей Виноградов за 2018 год относительно 2017 года «утерял» из декларации супругу, но заработал на 227,5 тыс. рублей больше. Руководство СУ СК РФ по Нижегородской области отчиталось о своих дохода в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Доходы полковника Виноградова, который руководит следственным управлением с марта 2016 года, в 2018 году выросли на 227,5 тыс. рублей, составив 2 824 052,58 рубля против 2 596 552,04 рубля годом ранее. Примечательно: из декларации прошлого года исчезла супруга полковника, которая в 2017 году декларировала доход 1 301 861,44 рубля. Состав имущества главы областного Следкома относительно предыдущего периода также изменился. Он всё также ездит на KIA Sorento, но владеет квартирой площадью 61,2 кв. м вместо участка площадью 781 кв. м и объекта незавершенного строительства площадью 160 кв.м. Участок и недострой теперь числятся в собственности несовершеннолетнего ребёнка полковника. Ребёнок также владеет тремя квартирами площадью 42, 55 и 61 кв. м.

Заместитель главы — полковник юстиции Дмитрий Канонеров за 2018 год заработал почти на 0,5 млн рублей больше своего начальника. Его доход составил 3 227 700,02 рубля, данных о продаже какого-либо имущества в декларации нет. Доход Канонерова за 2017 год был 2 073 317,05 рубля. В его собственности — доля в праве на квартиру площадью 75,8 кв. м и участок площадью 899 кв.м. Супруга Канонерова заработала 199 201,52 рубля против 252 674,93 рубля годом ранее. Автомобиль у четы Канонеровых не числится, хотя в декларации 2017 года присутствовал «Форд Эксплорер». Вторая половина полковника и несовершеннолетние дети владеют долями в той же квартире площадью 75,8 кв. м и отдельной квартирой на 52 кв.м.

Второй заместитель главы — подполковник Павел Олейник за прошлый год задекларировал доход 1 863 558,89 рубля, что меньше, чем годом ранее, когда доход был 2 026 822,44 рубля. Супруга Олейника заработала 200 692,44 рубля, но имеет в собственности автомобиль Тойота Лексус RX 350 и совместно с мужем квартиру площадью 125,4 кв.м. Годом ранее в декларации вторая половина замглавы ведомства не присутствовала, хотя находящаяся в его собственности квартира имела пометку «общая совместная с Олейник Н. С».