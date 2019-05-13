Брюссель, 14 мая, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Санкционное давление со стороны Европейского союза на Россию должно быть усилено из-за упрощения выдачи российских паспортов для граждан ДНР и ЛНР, заявил на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

Комментируя выдачу российских паспортов гражданам республик Донбасса, Рейнсалу сказал, что эти действия Москвы Брюссель признавать не должен. Кроме того, Брюсселю следует усилить антироссийские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призвал ЕС ввести новые санкции против Москвы в связи с введением для жителей Донбасса упрощённого получения российского гражданства.