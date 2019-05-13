Москва, 14 мая, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудил ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что Путин и Эрдоган обсудили обстановку в зоне деэскалации Идлиб и происходившие там нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных террористических группировок.

«Подчеркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Также лидеры России и Турции обсудили взаимоотношения между странами, в частности, в сфере торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни боев сирийскими войсками у террористов были отбиты пять городов в сирийских провинциях Хама и Идлиб. От джихадистов были освобождены города аль-Хаваш, Хаваш, Аль-Джабрия, Аль-Тобе и Шейх Идрис.