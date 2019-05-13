Киев, 13 мая, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин — «молодец», а его ультиматум ЕС относительно Минских соглашений по урегулированию в Донбассе — «совершенно правильное заявление», заявил украинский политический эксперт Максим Кухар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 13 мая, Климкин заявил, что Киев разорвёт минские соглашения по Донбассу, если страны Евросоюза ослабят антироссийские санкции.Сейчас украинские эксперты обсуждают резонансное заявление киевского дипломата.

«Если ФРГ, Франция и другие, открыто становятся на путь закрепления завоеваний РФ в Украине, снимая санкции — то никакого Минского формата и договоренностей существовать не может. В таком случае ведущие страны ЕС становятся соучастниками передела границ в Европе, союзниками государства, которое силой отбирает территории у соседей», — комментирует Кухар.

Он призывает власти Украины ориентироваться исключительно на Польшу, «с ее ориентацией на постоянное противостояние с Германией и традиционной ориентацией на дружбу с США».

«Польша — наш главный ближайший военный союзник в будущих процессах развала узурпированного франко-германскими реваншистами ЕС и в борьбе с усилением экспансии РФ», — заявляет эксперт.

Впрочем, большинство политических экспертов оценили демарш главы украинской дипломатии негативно.

«Неужели (Климкин) не понимает, что РФ Минские соглашения тоже уже давно мешают — паспортизация тому пример? Понимает, уверен. Ведь сегодня вопрос стоит только один — кого сделают крайним за провал Минского мирного урегулирования. Украину? В результате может посыпаться система санкций и у РФ развяжутся руки. Что это тогда: истерика из-за такого финала дипломатической карьеры, решили напоследок «погреться на пожаре», или сооружаем ещё одну растяжку для Зеленского?», — комментирует ситуацию политолог Руслан Бортник.

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко заявляет, что нынешний глава МИД Украины явно «слетел с катушек».

«На фоне раздачи российских паспортов это развяжет Москве руки. Вперед, господин Климкин! Только, можно подумать, судьбу «Минска» решает он», — иронично комментирует скандальное заявление Онищенко.