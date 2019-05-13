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Климкин сообщил о крахе логики и объявил ультиматум Евросоюзу

Политика

Глава МИД Украины требует от европейских стран продолжать санкционное давление на Россию

Киев, 13 мая 2019, 16:54 — REGNUM  Киев разорвёт «Минские соглашения», если страны Евросоюза ослабят антироссийские санкции, заявил 13 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии «Европейской правде».

По его словам, аналогичное заявление глава украинского МИД сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел европейских стран. По мнению Климкина, ослабив антироссийские санкции, Евросоюз «убьет «Минск».

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта, вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — заявил Климкин.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в течении пяти лет с апреля 2014 года украинские силовики проводят военную операцию против ЛНР и ДНР, жертвами которой стали не менее 13 тыс. человек.

«Минские соглашения» с перечнем мер по политическому урегулированию конфликта Киев подписал после ряда военных поражений. До сих пор ни одно из своих обязательств Киев не выполнил.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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