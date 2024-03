Астана, 13 мая, 2019, 17:35 — ИА Регнум. У некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» в Казахстане отключается функция личных сообщений. Об этом сообщает портал VC.ru.

Stroganova ВКонтакте

Окно с личными сообщениями в мобильном приложении «ВКонтакте» блокируется, после чего пользователи видят просьбу установить стороннее приложение VK Me. Разработчики «Телеграм"-канала VTosters заметили новую функцию — «force_install_vk_me», которая принудительно устанавливает сторонний мессенджер. Эта функция пока не работает.

VK Me — приложение-мессенджер, позволяющее общаться с людьми без привязки к профилям в социальных сетях, по номеру, указанному в телефонной книге пользователя. Сейчас программа доступна для установки в Google Play и App Store, она активно тестируется в Казахстане. Разработчики VTosters также заметили, что в структуре VK Me содержится функция «return_to_VK», позволяющая вернуться в главное приложение «ВКонтакте». Предполагается, что пользователи будут автоматически попадать в VK Me при открытии вкладки сообщений, и возвращаться назад во «ВКонтакте» при нажатии кнопки «назад».

Пресс-служба «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию представителям СМИ:

«Речь идёт про эксперимент для части пользователей «ВКонтакте» в Казахстане. Мы будем следить за результатами, анализировать обратную связь и смотреть на востребованность нового приложения в Казахстане. Не собираемся что-то резко менять для всех пользователей».

13 мая также стало известно о запуске собственного сервиса по продаже аудиокниг «Biblio»: платформа запустится в конце мая.

Читайте также: «ВКонтакте» в конце мая откроет магазин по продаже аудиокниг