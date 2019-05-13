Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ России арестован по обвинению в получении 7,5 млн рублей за «общее покровительство» компании, которая строила в Сочи жилой комплекс для сотрудников ФСБ. Об уголовном деле в отношении полковника ФСБ со ссылкой на собственные источники 13 мая сообщил «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

По данным издания, в 2011—2012 годах ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ РФ заключило с компанией «УК «Инвест-Виктория» два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала на улице Гастелло в Сочи для сотрудников спецслужбы. Однако фактически на проведение работ была потрачена лишь часть денег, а 391,5 млн рублей — похищены, причем часть выведена за рубеж. В отношении двух руководителей компании Центральным судом Сочи был вынесен приговор — они получили по четыре года колонии общего режима.

Отбывая наказание, осужденные заявили о том, что ими была передана взятка полковнику ФСБ на 7,4 млн рублей «за общее покровительство». Позже эти показания подтвердил и руководитель ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел», который также был осужден на четыре года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

В настоящее время экс-замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ России находится в СИЗО. По данным издания, на причастность к взяточничеству проверяется еще целый ряд бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Краснодарском крае прошла серия задержаний чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, в том числе в Сочи. Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе.