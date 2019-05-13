Пекин, 13 мая, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Китай продолжит переговоры с США, несмотря на обострение торговой войны и взаимное ужесточение пошлин, 13 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайско-американские отношения

«Китай надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних торгово-экономических переговоров и пойдут навстречу Китаю», — говорится в заявлении министерства торговли КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Китай ввел пошлины от 20% до 25% на ввоз товаров из США общей стоимостью $60 млрд. Ранее США ввели 25%-ные тарифы на $200 млрд товаров из Китая.

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