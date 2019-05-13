Москва, 13 мая, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Результат опроса ВЦИОМ, касающийся работы даже при отсутствии нужды в заработке, вполне закономерный. Большинство людей осознают, что в случае если бы они ни в чем не нуждались, то они занимались бы какой-либо работой или каким-либо хобби, которое воспринимается в качестве работы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Василий Тропинин. Золотошвейка

Однако в опросе интересен другой момент. Всего 22% респондентов из 80%, которые продолжали бы работать, сообщили, что сменили бы нынешнее место занятости. Это говорит о том, что большое количество удовлетворено своей профессией, скорее всего, считают ее значимой, полезной и видят реальных интерес в ней.

«Результаты этого опроса должны быть очень интересны компаниям-работодателям. Учитывая, что большое количество работников удовлетворены своим функционалом, работодатель в условиях падения реальных доходов и в отсутствии возможности мотивировать работника заработной платой может разработать и использовать другие схемы мотивации, основанные не на финансовом поощрении», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство жителей России (78%) готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

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