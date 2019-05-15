Москва, 15 мая, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Новые критерии эффективности работы российских губернаторов могут любого из них выставить в виде «плохого боярина», не справляющегося со своими обязанностями. О том, как поставить губернатору задачу заведомо невыполнимую, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Перечень критериев был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 25 апреля сего года. Среди пунктов, по которым будет оцениваться работа губернаторов, наличествуют поистине удивительные. Как иначе назвать те задачи, выполнить которые не представляется возможным даже при самом беглом ознакомлении?

Например, губернатор должен обеспечить высокий уровень доверия населения к власти. В качестве пожелания — замечательно, как руководство к действию — невыполнимо. Ведь власть сосредоточена в руках одной партии, и насколько приятные для населения инициативы эта партия предложит, настолько же население и возликует. С понятными последствиями как для рейтинга партии, так и для реноме «назначенного ответственным» за это дело губернатора. Но это если говорить о политике, в сфере же экономического применения губернаторского интеллекта все обстоит немногим лучше. Как именно?

Читайте подробности в статье Владимира Бадмаева «Главам регионов «подложили» критерии».