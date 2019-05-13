Москва, 13 мая, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Более трети граждан Германии, Франции и Великобритании признают Крым частью России, соответствующий опрос провел «Sputnik.Мнения».

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Так, во Франции число людей, признающих Крым территорией России, достигло 37%, тогда как в 2016 году их было 26%. В Германии число таких граждан составило 38%, что на 1% больше, чем тремя годами ранее. В Соединенном Королевстве российский Крым признают 34% опрошенных, в этой стране такой опрос проводился первый раз.

Отмечается, что во Франции и в Британии такой позиции придерживаются в основном люди с высшим образованием и представители старшего поколения. В Германии же данный факт признают в основном молодежь и люди с более низким уровнем образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года полуостров официально вошел в состав Российской Федерации после референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией.

Согласно опросу, проведенного Фондом «Общественное мнение», большинство жителей России (77%) хорошо относятся к воссоединению Крыма, 9% — плохо, 14% затруднились ответить.

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