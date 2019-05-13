Москва, 13 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Мир становится всё более жёстким и конкурентным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на состоявшемся 13 мая в Москве заседании совета губернаторов России и Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Программа «Умный город»

В этих условиях залогом развития общества должно стать качественное образование, благодаря которому молодое поколение станет более конкурентоспособным, считает мэр российской столицы.

«Здесь есть огромное направление для обмена опыта. Весь мир знает систему школьного японского образования, насколько оно сильно. Но и наши регионы многое могут рассказать, что делается в этой сфере», — сказал Собянин.

Также во время своего выступления перед губернаторами российских и японских регионов мэр Москвы отметил, что будущее в развитии системы управления во многом связанно с высокотехнологичными информационными технологиями.

«Информационные технологии, которые приходят к нам, с одной стороны существуют помимо нас, но с другой — требуют другого подхода управления целыми отраслями, регионами, взаимодействия с населением. Так называемые «Умные города» — это глобальное направление, без которого невозможно представить ни развитие города, ни региона. Чем более концентрированным становится население, тем сложнее становятся вопросы управления. Каждый наш шаг, каждое наше действие должно быть основано на интересах населения. Мы должны это чувствовать, мы должны выводить новые технологии народной демократии, которая бы решала большинство мелких и крупных проблем каждой территории. Без новых технологий, без электронного голосования, взаимодействия с населением это невозможно сделать», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени в Москве будет создана новая корпорация, которая объединит в себе практически весь инновационный потенциал столицы.