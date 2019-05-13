Москва, 13 мая, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Законопроект об установлении Дня Победы над милитаристской Японией (1945 год) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, среди которых Николай Коломейцев и Владимир Бортко, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается дополнить перечень дней воинской славы, закрепленных в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» новым днем воинской славы: 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией (1945 год).

Парламентарии отмечают, что войны с Германией и Японией — это войны с разными государствами, которые закончились в разное время соглашением этих стран на безоговорочную капитуляцию Союзным державам всех их вооруженных сил.

«Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем», — также отмечают коммунисты.

В самой Японии 15 августа отмечается День окончания войны, когда с участием императора Японии проходит Национальная поминальная служба по жертвам войны, напоминают авторы. Отдельно в КПРФ отметили опыт Китая. День победы китайского народа в войне сопротивления Японии отмечается широко ежегодно 3 сентября.