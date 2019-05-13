Москва, 13 мая, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В РФ надо не повышать доступность ипотеки, а работать над снижением стоимости жилья, уверен экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящие в Госдуме РФ слушания, посвящённые возможности понижения ипотечной ставки в РФ до 8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Здесь есть две группы подводных камней. Первая связана с тем, что та величина ипотечной ставки, которую предлагают банки, взята не с потолка, — призвал не забывать Хестанов. — Ставка кредита включает в себя так называемую премию за риск — то есть компенсацию банку на тот случай, если человек не вернёт кредит. По статистике определенная часть заёмщиков, к сожалению, кредит вовремя не возвращает. Соответственно, если волевым решением установить ипотечную ставку ниже определённого уровня, то премия за риск не покроет расходов банка на случай дефолта заёмщиков».

Как следствие, по мнению Хестанова, это может привести к большим проблемам у банков.

«Такое в истории уже было. Япония, 1991 год. Там случился мощнейший ипотечный кризис, и в общем японские банки до конца не преодолели последствия этого кризиса до сих пор, то есть там до сих пор на балансах абсолютно безнадёжные кредиты, которые никто никогда не отдаст», — уточнил он.

Вторая группа подводных камней, обозначенная экономистом, — это то, что в РФ достаточно дорогая недвижимость относительно доходов населения.

«Есть такая эмпирическая формула, которая гласит, что семья из двух человек, максимально на всём экономя, должна заработать на минимальное жильё за срок около двух лет, — рассказал экономист. — Ну посчитайте, сколько лет москвичи должны работать [чтобы заработать себе на жильё]. Несоответствие российских реалий этой формуле говорит о том, что у нас для того уровня доходов населения, который наблюдается, уровень цен на рынке недвижимости выглядит достаточно завышенным».

В связи с этим эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время в РФ среди людей, покупающих жилье в России, тех, кто использует для этого ипотеку, около 80%.

«О чём это говорит? О том, что у людей денег на покупку квартир в общем-то нет, — сказал Хестанов. — Соответственно, рост доступности ипотечных кредитов приведёт к тому, что цены вырастут ещё больше. Кроме того, есть риск надувания так называемого ипотечного пузыря, а что бывает после надувания ипотечных пузырей, неплохо известно. Самый свежий пример — это Япония. Хуже задокументированный случай — страны Прибалтики в 2009 году и Болгария. Поэтому я бы был очень осторожен. России вообще не стоит стимулировать ипотеку. Надо работать над снижением стоимости жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ 14 мая пройдут парламентские слушания, на которых депутаты Госдумы вместе с банковским сообществом обсудят возможность снижения процентных ставок по ипотечным кредитам до 8% и менее.