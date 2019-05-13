Тбилиси, 13 мая, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Меморандум о развитии перевозок по дороге Баку — Тбилиси — Карс между железнодорожными компаниями России, Турции, и Азербайджана «придется согласовать с Грузией». Об этом заявил экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили, сообщает «Sputnik Грузия».

President.az Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

«Коридор проходит через территорию Грузии, и эти грузы из Азербайджана в Турцию могут попасть только через Грузию, с учетом этого нужно согласовать детали со всеми участниками проекта», — заявил он. По его словам, в противном случае проект не будет работать.

Тем не менее, по мнению Ираклия Менагаришвили, дорога должна быть загружена, поэтому у Грузии нет оснований возражать против транзита российских грузов, «если будут соблюдены все условия перевозок и они не противоречат каким-то измерениям».

Напомним, что на прошлой неделе в Анкаре прошла встреча глав железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана, в ходе которой был подписан меморандум о развития железнодорожных перевозок в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс. Документ должен содействовать обеспечению регулярных железнодорожных перевозок по магистрали.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Церемония открытия железной дороги состоялась 30 октября 2017 года в Баку. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения.

В начале 2018 года аналитики Global risk insights сообщили, что запуск железной дороги Баку — Тбилиси — Карс превратил Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в приоритетный для Китая вариант транспортировки грузов в ЕС.