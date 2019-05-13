Братислава, 13 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. 12 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Швейцарии в отчаянной борьбе переиграла сборную Латвии, благодаря переломному голу Нико Хишира в концовке третьего периода. Матч прошёл на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Латышской сборной, как всегда, не хватило должного напора. Несмотря на равный первый период, а затем и второй, в рамках которого в составе сборной Латвии первым голом на турнире отличился форвард московского «Динамо» Микс Индрашис, латышам в очередной раз в истории международных выступлений не хватило напористости и смелости для свершения ключевого рывка к победе. В тот момент, когда нужно было прибавить в игре и уйти в атаку, латыши выбрали путь полегче и засели в обороне. Вторая половина третьего периода оказалась для сборной Латвии провальной. Замкнувшись у своих ворот, латыши сперва упустили юного и юркого Нико Хишира, забросившего победную шайбу в поединке, а потом, сняв вратаря в надежде что-то изменить, привезли себе третью шайбу. Да, сборные Австрии, Норвегии, Италии и той же самой Великобритании вполне по силам Латвии, но подопечным Боба Хартли необходимо набирать очки в играх против команд выше классом. В прошлом году прибалтийский коллектив смог удивить именно этим, сыграв равные игры с канадцами и американцами, но уступив в овертайме, что означает плюс один балл в копилку сборной. Недостаточно обыграть аутсайдеров, надо хвататься за что-то эффективное, чтобы снова повторить прошлогодний успех, когда латыши выдали бой шведам в четвертьфинале чемпионата, проиграв будущему чемпиону с минимальной разницей — 3:2.

Тем не менее, главным игроком сборной Латвии во втором матче к ряду был объявлен вратарь Кристерс Гудлевскис, который понёс на себе тяжелую ношу, отразив 34 из 37 бросков по своим воротам.