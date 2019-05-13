Москва, 13 мая, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Соцсеть «ВКонтакте» вместе с компанией «Библио» запускает онлайн-сервис, который будет специализироваться на продаже аудиокниг. Об этом 13 мая сообщил РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКонтакте

Проект Biblio построен на базе бизнес-модели, в рамках которой партнеры будут получать проценты от прибыли. Тестовая версия магазина уже функционирует, согласно сообщениям представителей соцсети полноценный запуск сервиса запланирован на конец мая 2019 года на мобильной платформе VK Apps. Стоит отметить: доступ к Biblio можно будет получить как со стационарных, так и с мобильных платформ.

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Напомним, в апреле 2019 года «ВКонтакте» совместно со Всероссийским обществом глухих и общественной организацией «Перспектива"запустила проект «Квип в городе глухих». Он позволяет всем желающим познакомится с миром людей, имеющих нарушения слуха.