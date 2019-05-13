Москва, 13 мая, 2019, 10:07 — ИА Регнум. За прошедшие майские праздники курс рубля к доллару мало изменился, несмотря на волатильность нефтяных котировок и общее снижение привлекательности валют развивающегося сегмента. С возвращением игроков на рынок торговая активность возрастет, и инвесторы будут оценивать ряд факторов при определении вектора движения рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На минувшей неделе резко возросла геополитическая напряженность из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем. Переговоры зашли в тупик, и теперь инвесторы с напряжением ждут ответной реакции Пекина на ужесточение тарифов со стороны Вашингтона. Это сигнал к дальнейшему уклонению от рисков и, как следствие, фактор давления на российскую валюту», — полагает эксперт.

В противовес выступит дорожающая нефть, которая подросла 10 мая и сегодня, 134 мая, продолжает укрепляться на утренних торгах. Нефть марки Brent пытается вернуться за пределы отметки 71 доллар за баррель, хотя бычий импульс выглядит неуверенно.

«Также скоро стартует очередной налоговый период, который традиционно поддерживает рубль, ослабляя давление на него в периоды стресса. Учитывая неустойчивую динамику доллара на Форексе, пара доллар/рубль может продолжить попытки снижения в направлении уровня 65 руб., но далеко от него не уйдет», — считает Николаев.

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