Владивосток, 13 мая, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В начале лета из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят всех косаток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя, на юге Приморского края, могут выпустить уже в начале лета. Администрация Приморья окажет необходимое содействие, заявил губернатор края Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России.

«Сейчас мы ждём финального решения ученых — ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного», — подчеркнул губернатор.

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Сейчас в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. Все животные были осмотрены и диагностированы ветеринарами и учеными специально созданной межведомственной экспертной группой по охране морских млекопитающих Минприроды России.

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Как сообщало ИА REGNUM, освобождение косаток на волю из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя (Приморский край) должно произойти до наступления июля, заявлял журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой». Было решено переселить млекопитающих в бухту на острове Русский во Владивостоке. Для этого планировалось создать Центр содержания крупных морских животных.