Москва, 13 мая, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет «Аэрофлота», отправившийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Anna Zvereva Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»

Лайнер Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом SU 1206, отправился в путь в 01:50 мск и долетел примерно до Владимира. Затем борт развернулся и совершил посадку в «Шереметьево».

Причина разворота лайнера пока неизвестна. Самолет должен был сесть в самарском аэропорту «Курумоч» в 04:30 по местному времени (03:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая самолет авиакомпании «Северный ветер» экстренно сел в Краснодаре из-за недомогания одного из пассажиров. Лайнер следовал из Антальи в Уфу.