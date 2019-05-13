Вылетевший в Самару лайнер экстренно вернулся в «Шереметьево»
Москва, 13 мая, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет «Аэрофлота», отправившийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Anna Zvereva
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»
Лайнер Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом SU 1206, отправился в путь в 01:50 мск и долетел примерно до Владимира. Затем борт развернулся и совершил посадку в «Шереметьево».
Причина разворота лайнера пока неизвестна. Самолет должен был сесть в самарском аэропорту «Курумоч» в 04:30 по местному времени (03:30 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая самолет авиакомпании «Северный ветер» экстренно сел в Краснодаре из-за недомогания одного из пассажиров. Лайнер следовал из Антальи в Уфу.