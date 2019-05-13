Москва, 13 мая, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России — 78% — готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Phil Whitehouse Работа в офисе

При этом 56% опрошенных продолжили бы трудиться на прежнем месте, а 22% предпочли бы сменить работу. Лишь каждый пятый (21%) респондент хотел бы уволиться и больше не работать.

Больший объем и лучшее качество работы не приведут к повышению зарплаты, уверены 68% респондентов. Своей работой скорее довольны 85% опрошенных.

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Выбор профессии для 34% опрошенных зависел от обстоятельств, 30% назвали причиной свои интересы и увлечения, 17% руководствовались уровнем заработка в выбранной сфере, еще 17% заявили об отсутствии выбора, а 12% полагались на престиж и карьерный рост.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 мая методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1,6 тыс. человек.