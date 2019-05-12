Вильнюс, 12 мая, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Литвы начала объявлять первые результаты на выборах президента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выборы президента в Литве состоялись сегодня, 12 мая.

Kapeksas Гитанас Науседа

Уже обработаны результаты из 384 избирательных участков (в Литве всего 1972 участков) с общим количеством в чуть более 50 тыс. избирателей. На первой позиции экономист Гитанас Науседа (30,85%), на второй действующий премьер Саулюс Сквернялис (27,64%), на третьей кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (22,19%), остальные кандидаты пока не набирают больше 6%.

На обоих референдумах — по легализации двойного гражданства и сокращении численности парламента — свыше 70% отвечают «за», однако остаётся неясным состоялись референдумы или нет и какая на них явка избирателей (необходима явка в 50% плюс один голос).

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.